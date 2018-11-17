Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк у Кропивницькому: Розвиток регіональних аеропортів - у пріоритеті на 2019 рік

"Тепер цей пасажиропотік треба обслуговувати. І він повинен бути не тільки міжнародний, а й регіональний"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у суботу, 17 листопада, під час відвідання аеродрому Кропивницького, де виконують навчальні польоти учні льотної академії, заявив, що український ринок авіаперевезень росте і має дуже великі можливості.
Яценюк у Кропивницькому: Розвиток регіональних аеропортів - у пріоритеті на 2019 рік Фото: nfront.org.ua

Яценюк відвідав аеродром разом з міністром інфраструктури України, представником НФ в уряді Володимиром Омеляном та народним депутатом від "Народного фронту" Олександром Горбуновим.

Лідер НФ зазначив, що в цьому році очікуємо 20 мільйонів пасажирів в українських аеропортах. Для порівняння: за 2012 рік, коли в Україні проводилося Євро-2012, було лише 14 мільйонів пасажирів.

Завдяки реформам, ініційованим Міністерством інфраструктури та "Народним фронтом", з 2016 року ринок авіаційних перевезень зростає рекордними темпами майже на 30% щороку.

"Ринок росте і має дуже великі можливості. Тепер цей пасажиропотік треба обслуговувати. І він повинен бути не тільки міжнародний, а й регіональний", - підкреслив він.

Розвиток регіональних аеропортів, наголосив лідер "Народного фронту", – це пріоритет уряду і місцевої влади.

Пріоритети країни у тому, щоби Україна стала хабом авіаперевезень, сказав він: "20 мільйонів пасажирів – це багато. Точно буде більше. Безвізовий режим також додав українцям можливість подорожувати по всьому світу. І те, що зробив міністр інфраструктури, залучивши сюди лоу-кости, які почали продавати білети за конкурентними і набагато нижчими цінами, - це збільшить як обсяг індустрії, так і можливість українців подорожувати".

Арсеній Яценюк також наголосив на важливості підготовки пілотів в Україні.

Він підкреслив, що льотна академія в Кропивницькому має близько 2-х тисяч студентів, 500 з яких – іноземці.

Лідер НФ повідомив, що на наступний рік Міністерством освіти і науки будуть виділені 27 мільйонів гривень на оновлення матеріально-технічної бази та облаштування аеропорту: "Звичайно, цього не достатньо, і ми будемо намагатися у наступному році ще додатково виділити кошти в Кропивницький для розвитку аеропорту і додаткового збільшення можливості навчання пілотів".

"Хотілося б, щоб українці подорожували на українських літаках. У нас є компанія "Антонов", і там треба точно покращувати і менеджмент, і роботу самої компанії. І щоби українські літаки пілотувалися українськими пілотами, які навчаються в цілому по Україні і в Кропивницькому в тому числі", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Це наші ключові пріоритети на 2019 рік", - підкреслив лідер НФ.

Арсеній Яценюк цього дня  зустрівся з авіаторами Кропивницького: "Основа вашого навчального закладу – це не ці стіни, які потребують реконструкції. А це кожен з вас. Це основна цінність – люди. Це і є основний капітал вашого навчального закладу".

Лідер "Народного фронту" також оглянув ангари льотної академії, навчальні літаки та тренажерні комплекси.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2018 18:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.