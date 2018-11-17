Яценюк у Кропивницькому: Розвиток регіональних аеропортів - у пріоритеті на 2019 рік
Яценюк відвідав аеродром разом з міністром інфраструктури України, представником НФ в уряді Володимиром Омеляном та народним депутатом від "Народного фронту" Олександром Горбуновим.
Лідер НФ зазначив, що в цьому році очікуємо 20 мільйонів пасажирів в українських аеропортах. Для порівняння: за 2012 рік, коли в Україні проводилося Євро-2012, було лише 14 мільйонів пасажирів.
Завдяки реформам, ініційованим Міністерством інфраструктури та "Народним фронтом", з 2016 року ринок авіаційних перевезень зростає рекордними темпами майже на 30% щороку.
"Ринок росте і має дуже великі можливості. Тепер цей пасажиропотік треба обслуговувати. І він повинен бути не тільки міжнародний, а й регіональний", - підкреслив він.
Розвиток регіональних аеропортів, наголосив лідер "Народного фронту", – це пріоритет уряду і місцевої влади.
Пріоритети країни у тому, щоби Україна стала хабом авіаперевезень, сказав він: "20 мільйонів пасажирів – це багато. Точно буде більше. Безвізовий режим також додав українцям можливість подорожувати по всьому світу. І те, що зробив міністр інфраструктури, залучивши сюди лоу-кости, які почали продавати білети за конкурентними і набагато нижчими цінами, - це збільшить як обсяг індустрії, так і можливість українців подорожувати".
Арсеній Яценюк також наголосив на важливості підготовки пілотів в Україні.
Він підкреслив, що льотна академія в Кропивницькому має близько 2-х тисяч студентів, 500 з яких – іноземці.
Лідер НФ повідомив, що на наступний рік Міністерством освіти і науки будуть виділені 27 мільйонів гривень на оновлення матеріально-технічної бази та облаштування аеропорту: "Звичайно, цього не достатньо, і ми будемо намагатися у наступному році ще додатково виділити кошти в Кропивницький для розвитку аеропорту і додаткового збільшення можливості навчання пілотів".
"Хотілося б, щоб українці подорожували на українських літаках. У нас є компанія "Антонов", і там треба точно покращувати і менеджмент, і роботу самої компанії. І щоби українські літаки пілотувалися українськими пілотами, які навчаються в цілому по Україні і в Кропивницькому в тому числі", - наголосив Арсеній Яценюк.
"Це наші ключові пріоритети на 2019 рік", - підкреслив лідер НФ.
Арсеній Яценюк цього дня зустрівся з авіаторами Кропивницького: "Основа вашого навчального закладу – це не ці стіни, які потребують реконструкції. А це кожен з вас. Це основна цінність – люди. Це і є основний капітал вашого навчального закладу".
Лідер "Народного фронту" також оглянув ангари льотної академії, навчальні літаки та тренажерні комплекси.
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