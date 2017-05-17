Яценюк у США: Боротьба проти озброєного до зубів агресора потребує підтримки з боку ЄС і США (відео)

У вівторок, 16 травня, під час візиту до Вашингтона лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з Президентом США 2009-2017 років Бараком Обамою та Віце-президентом США 2009-2017 років Джозефом Байденом.

По завершенні зустрічей в інтерв'ю журналістам Арсеній Яценюк підкреслив, що колишній Президент США Барак Обама і Віце-президент Джозеф Байден "дуже багато зробили для того, щоб Україна встояла, вижила і щоб сьогодні ми мали ті економічні досягнення, які є в країні, аби не просто втримати Україну у світовому фокусі, а не дати можливості, щоб Росія захопила Україну".

"Нам важливо мати двопартійну підтримку. І Республіканська, і Демократична партії в Конгресі і в Сенаті Сполучених Штатів підтримують Україну. І тому треба вести розмову і з республіканцями, і з демократами - із новою американською адміністрацією, і з представниками Демократичної партії як в Конгресі, так і в Сенаті", - зазначив він.

Одним із головних обговорюваних питань Арсеній Яценюк назвав постачання оборонювальної зброї для України: "Сподіваюся на підтримку Конгресу США і на позицію нової американської адміністрації. Якщо таке рішення буде прийнято - це є чітка відповідь на те, що Україна залишається пріоритетом, що Україна важлива для Європи і для Сполучених Штатів, що ми боронимо свою незалежність і одночасно - кордони країн-членів Європейського Союзу і країн-членів НАТО. Тому це те політичне рішення, яке повинно зараз розглядатися новою адміністрацією".

Серед тем переговорів лідер "Народного фронту" назвав також продовження програми модернізації українського війська, розпочатої три роки тому - надання техніки й обладнання і тренування українських військовослужбовців.

"І Президент Обама, і Віце-президент Байден дуже добре знають, що таке Україна. І позиція їх наступна: український успіх важливий для України, але він важливий і для всього світу", - зазначив він.

"І з цим зверненням я йду до американської адміністрації. Ми довели, що можемо боротися. Але боротьба проти озброєної до зубів російського агресора потребує підтримки з боку Європейського Союзу і США", - додав Арсеній Яценюк.

Під час візиту до Вашингтона, що розпочався учора, Арсеній Яценюк провів зустрічі з радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Гілл, радником з питань національної безпеки Віце-президента США Андреа Томпсон, помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника Держсекретаря США Бріджет Брінк, а також виступив у Heritage Foundation та Американському інституті підприємництва. Заплановані його зустрічі з керівництвом Міністерства оборони Сполучених Штатів, Міжнародного валютного фонду та сенаторами США.