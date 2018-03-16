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Яценюк у Варшаві: "Північний потік-2" поставить Європу в повну залежність від "Газпрому" і Путіна

"Північний потік-2" - це антиукраїнський, антипольський, антисловацький і антиєвропейський проект. Як можна підтримувати проект, за яким Росія захоплює енергетичний ринок Європейського Союзу?"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Міжнародної конференції "Революція, війна та її наслідки" у Варшаві 16 березня.
Яценюк у Варшаві: "Північний потік-2" поставить Європу в повну залежність від "Газпрому" і Путіна Фото: nfront.org.ua

Лідер "Народного фронту" наголосив на необхідності кроків задля енергетичної безпеки: "Тут так само постає питання єдності в Європейському Союзі: що перше – бізнес, економіка чи все-таки цінності. І не тільки цінності, але й усвідомлення власних енергетичних викликів для країн-членів ЄС".

Він підкреслив, що "Північний потік-2", - це антиукраїнський, антипольський, антисловацький і антиєвропейський проект: "Як можна підтримувати проект, за яким Росія захоплює енергетичний ринок Європейського Союзу? Як можна підтримувати проект, за яким російський "Газпром", який не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, виграного Україною, і просто відключає тиск газу в українській трубі, щоб Україна не справилася з транзитом газу до Європейського Союзу? Але Україна справилася. Як можна підтримувати проект, який позбавляє громадян України 3 мільярдів доларів на рік?"

"Як можна підтримувати проект, який повністю ставить Європу в залежність від однієї політичної компанії, якою керує не (голова правління "Газпрому") Міллер, а Кремль і персонально Путін. Яка продає не газ, а яка має енергетичну зброю?", - сказав він.

"Ми з нашими польськими друзями єдині в тому, що цей проект повинен бути зупинений. І ми покладаємося на наших європейських партнерів, на ЄС і Європейську Комісію в прийнятті правильного рішення. Правильного рішення для наших країн, для наших народів і для нашого майбутнього", - наголосив Арсеній Яценюк.

Міжнародна конференція "Революція, війна та її наслідки", що проходить у Варшаві, присвячена подіям в Україні з 2014 року, незаконній анексії Криму і російській агресії на Донбасі та їхніх наслідків для України та Європи, питанням інформаційних воєн та гібридної агресії. У конференції беруть участь 45-й Президент Франції Франсуа Олланд, Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, відомі українські та європейські діячі.

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16 03 2018 14:26
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