Яценюк: Україна потрібна НАТО, як і Альянс потрібен Україні
Арсеній Яценюк зазначив, що неодноразово відвідував спільні навчання військових країн-членів Альянсу з українськими Збройними Силами: "Можу тільки процитувати наших партнерів з Альянсу щодо їхніх вражень про наших військовослужбовців. Вони не очікували такого високого рівня професійності".
Він також підкреслив, що Росія представляє загрозу для НАТО: "Яка з країн ще воює з Росією, крім України? Які ще військовослужбовці мають такий досвід проти найбільш озброєної армії на континенті? Боротьби з гібридною війною, з новими російськими технологіями, з новою російською зброєю?".
Членство України в НАТО, наголосив лідер "Народного фронту", - це двосторонній шлях: "Це в інтересах України, але це так само в інтересах Альянсу. І сотні мільярдів, які ми витрачаємо на нашу національну безпеку і оборону, - це в тому числі внесок в безпеку і оборону Альянсу. Тому не підлягає навіть сумніву те, що Україна потрібна НАТО, як і НАТО потрібне Україні".
Дискусія Київського Безпекового Форуму "Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?" організована Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". У заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.
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