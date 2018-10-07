Яценюк: Україна потрібна НАТО, як і Альянс потрібен Україні

"Перший необхідний крок – отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Далі – план дій щодо членства в НАТО, а далі - Альянс має прийняти рішення зробити Україну членом НАТО, зробити сильнішим НАТО і світ. І цей час прийде. Давайте рухатися"

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк 10 липня під час дискусії Київського Безпекового Форуму "Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?", заявив, що зараз питання членства України в Альянсі лежить у площині політичних рішень і впевненості у правильності дій.

Арсеній Яценюк зазначив, що неодноразово відвідував спільні навчання військових країн-членів Альянсу з українськими Збройними Силами: "Можу тільки процитувати наших партнерів з Альянсу щодо їхніх вражень про наших військовослужбовців. Вони не очікували такого високого рівня професійності".

Він також підкреслив, що Росія представляє загрозу для НАТО: "Яка з країн ще воює з Росією, крім України? Які ще військовослужбовці мають такий досвід проти найбільш озброєної армії на континенті? Боротьби з гібридною війною, з новими російськими технологіями, з новою російською зброєю?".

Членство України в НАТО, наголосив лідер "Народного фронту", - це двосторонній шлях: "Це в інтересах України, але це так само в інтересах Альянсу. І сотні мільярдів, які ми витрачаємо на нашу національну безпеку і оборону, - це в тому числі внесок в безпеку і оборону Альянсу. Тому не підлягає навіть сумніву те, що Україна потрібна НАТО, як і НАТО потрібне Україні".

Дискусія Київського Безпекового Форуму "Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?" організована Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". У заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.