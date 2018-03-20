Яценюк в інтерв'ю польським ЗМІ: Маємо створити українсько-польську коаліцію на кшталт франко-німецької
Арсеній Яценюк нагадав, що під час Міжнародної конференції "Революція, війна та її наслідки" у Варшаві він звернувся до польських партнерів "зробити все можливе, аби залишитися об’єднаними з Україною, не відкривати "скриньку Пандори" історії": "Звичайно, ми маємо вивчати історію. Але для мене очевидно, що ми маємо творити історію".
Лідер "Народного фронту" нагадав, що Україні та Польщі вдалося прийти до примирення 20 років тому.
"Якщо політики намагатимуться зробити з себе істориків, це потягне нас у катастрофу в наших двосторонніх відносинах. Треба терміново зупинитися та змінити порядок денний. Перегорнути сторінку і віддати історію історикам, а політиці – майбутнє", - наголосив Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що багато хто в світі натхненний франко-німецькою коаліцією: "Ми маємо створити таку ж – українсько-польську коаліцію. Це буде перемогою для обох наших націй".
Арсеній Яценюк висловив очікування, що Конституційний суд Польщі перегляне статті польського закону про Інститут національної пам'яті, що містить згадку про "українських націоналістів".
"Вірю, що українські і польські політики не просто примиряться, а стоятимуть плече до плеча, аби зробити наші нації сильними, процвітаючими та демократичними", - сказав лідер "Народного фронту".
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