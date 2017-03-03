Яценюк в Лондоні: Питання оборонної зброї зараз ключове. Росія загрожує не лише Україні, а й країнам НАТО

США, Британія та Росія підписали сумно відомий Будапешський меморандум, який РФ зрештою порушила: "Світ треба захистити, адже Росія є загрозою і для України, і для Британії, і для США", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк/

Арсеній Яценюк нагадав, що Сполучене Королівство було серед країн-підписантів Будапештського меморандуму. "Коли Україна вирішила відмовитися від третього за величиною ядерного арсеналу, США, Велика Британія і Росія спільно підписали меморандум, яким надавали гарантії територіальної цілісності України".

"Зрештою, Росія порушила цей меморандум. Росія незаконно анексувала Крим і направила свої війська в Донецьк і Луганськ", - наголосив в інтерв'ю телеканалу Sky News під час візиту до Лондона.

"Ми покладаємося на США і Велику Британію в підтримці українського народу. Ми вважаємо, що світ необхідно захистити світ, адже Росія є загрозою і для України, і для Британії, і для США", - наголосив лідер "Народного фронту".

Відповідаючи на запитання щодо допомоги, наданої Україні, Арсеній Яценюк зазначив, що США та Велика Британія "були форпостом санкцій проти Росії". Велика Британія, США та Канада, нагадав він, направили військових для тренувань українського війська. Він наголосив, що українська армія - "фактично єдина у світі, яка зупинила російські війська".

"Ми постійно звертаємося щодо надання оборонної зброї. І зараз це дуже важливо для нас, адже Росія витрачає мільярди доларів на модернізацію та оснащення своєї армії. І сьогодні Росія несе загрозу Україні й НАТО, зокрема Балтійським країнам", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк нагадав слова прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей: "Вона дуже чітко сказала, що ми маємо розмовляти з Росією тільки з позиції сильного. Тож що сильніші ми є, то більшого можемо добитися".

Нагадаємо, що екс-прем'єр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголосив у Великобританії, що Захід не збирається шукати точки дотику з Росією за рахунок України.

1-3 березня лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Лондоні на запрошення Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House".