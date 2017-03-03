Яценюк в Лондоні: Питання оборонної зброї зараз ключове. Росія загрожує не лише Україні, а й країнам НАТО
Арсеній Яценюк нагадав, що Сполучене Королівство було серед країн-підписантів Будапештського меморандуму. "Коли Україна вирішила відмовитися від третього за величиною ядерного арсеналу, США, Велика Британія і Росія спільно підписали меморандум, яким надавали гарантії територіальної цілісності України".
"Зрештою, Росія порушила цей меморандум. Росія незаконно анексувала Крим і направила свої війська в Донецьк і Луганськ", - наголосив в інтерв'ю телеканалу Sky News під час візиту до Лондона.
"Ми покладаємося на США і Велику Британію в підтримці українського народу. Ми вважаємо, що світ необхідно захистити світ, адже Росія є загрозою і для України, і для Британії, і для США", - наголосив лідер "Народного фронту".
Відповідаючи на запитання щодо допомоги, наданої Україні, Арсеній Яценюк зазначив, що США та Велика Британія "були форпостом санкцій проти Росії". Велика Британія, США та Канада, нагадав він, направили військових для тренувань українського війська. Він наголосив, що українська армія - "фактично єдина у світі, яка зупинила російські війська".
"Ми постійно звертаємося щодо надання оборонної зброї. І зараз це дуже важливо для нас, адже Росія витрачає мільярди доларів на модернізацію та оснащення своєї армії. І сьогодні Росія несе загрозу Україні й НАТО, зокрема Балтійським країнам", - підкреслив лідер "Народного фронту".
Арсеній Яценюк нагадав слова прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей: "Вона дуже чітко сказала, що ми маємо розмовляти з Росією тільки з позиції сильного. Тож що сильніші ми є, то більшого можемо добитися".
Нагадаємо, що екс-прем'єр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголосив у Великобританії, що Захід не збирається шукати точки дотику з Росією за рахунок України.
1-3 березня лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Лондоні на запрошення Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану