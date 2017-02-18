Яценюк в Мюнхені: Після сьогоднішнього рішення Путіна Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей

Арсеній Яценюк підкреслив, що президент РФ "мріє відновити щось на кшталт Радянського союзу чи нову імперію": "Це причина того, що президент Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну. Він кидає виклик вільному світу"

Після рішення російського президента Росія практично вийшла з Мінських домовленостей", - заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, виступаючи під час Мюнхенської Безпекової конференції у суботу, 18 лютого.

"Президент Путін вирішив визнати всі документи, видані в так званих "Донецькій і Луганській республіках". У цей самий час пан Лавров під час Мюнхенської Безпекової конференції заявив, що вони дотримуватимуться Мінських домовленостей. Це просто інший світ", - наголосив Яценюк.

"І це не Путін сильніший, це вільний світ слабший. Що сильніші ми, що більш ми об’єднані, чим менше буде розмов, що НАТО застаріле, чим менше буде "брекзитів" - то більше шансів вижити у вільного світу та демократії", - сказав лідер "Народного фронту".

Він наголосив, що українська нація проявила надзвичайну рішучість: "Ми боремося за нашу незалежність, адже ми віримо у своє майбутнє, в наш суверенітет і наш народ. Ми віримо у справжні цінності. І ми показали всьому світу, як український народ бореться за європейські цінності".

"Моє послання Російській Федерації - озброєній до зубів ядерній державі: забирайтеся з України", - сказав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Видавати "паспорти республіки" терористична організація "ДНР" почала в 2016 році.