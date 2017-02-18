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Яценюк в Мюнхені: Весь світ знову заговорив одним голосом на підтримку України

Вільний світ знову почав говорити одним голосом – "Ми підтримуємо Україну, РФ повинна виконати "Мінськ"
Арсеній Яценюк наголосив, що Сполучені Штати Америки, Німеччина і Європейський Союз загалом "повернулися до спільної риторики по відношенню до України".
Яценюк в Мюнхені: Весь світ знову заговорив одним голосом на підтримку України Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Основне, що сьогодні відбулося на конференції – повернення України на світовий порядок денний. Здійснено перший крок – весь вільний світ знову почав говорити одним голосом по відношенню до України і проти Росії", - підкреслив лідер партії "Народний фронт" в інтерв’ю журналістам в рамках Мюнхенської Безпекової конференції у суботу, 18 лютого.

Він зазначив, що щодо цього "були великі занепокоєння, частина з яких ще може залишатися", проте Федеральний канцер Німеччини Ангела Меркель, Віце-президент США Майк Пенс, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністри закордонних справ Німеччини і Франції – "всі говорять в один голос: ми підтримуємо Україну, Росія повинна виконати "Мінськ", а це означає, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність".

Водночас Арсеній Яценюк підкреслив, що потрібен наступний крок: "Другий крок, окрім спільної позиції, - це спільні дії наших західних партнерів. Спільні дії в тиску на Росію, продовженні санкцій та підтримці України".

"Підтримка України – це означає надання Україні озброєння для захисту своїх кордонів і для захисту країн-членів НАТО", - наголосив він.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк бере участь у Мюнхенській Безпековій конференції, що проходить 17-19 лютого. На запрошення організаторів конференції сьогодні він виступить на сесії "Лінії розлому в Євразії". Серед інших промовців сесії також будуть президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент  Азербайджану Ільхам Алієв, спікер Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі.

Початок сесії – о 18.00 за київським часом.

У рамках конференції також заплановані робочі зустрічі лідера "Народного фронту".

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