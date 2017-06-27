Яценюк: вбивство Шаповала і кібератаки вимагають скликання ситуативної кімнати з безпеки у Президента

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк наполягає, щл сьогоднішнє вбивство одного з керівників ГУР та кібератаки вимагають скликання сутиативної кімнати з безпеки під головуванням Президента.

"Сьогоднішнє вбивство одного з керівників ГУР та кібератаки на ключові інституції треба віднести до найвищого рівня небезпеки", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після інформації про вбивство співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала та кібератаки на органи державної влади та держкомпанії.

Нагадаємо, що загиблий сьогодні в Києві в результаті теракту співробітник ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал був командиром підрозділу глибинної розвідки і забезпечував докази причетності Росії до збройної агресії проти України.