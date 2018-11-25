Яценюк вимагає негайної денонсації Угоди про Азовське море і впровадження санкцій проти РФ
"У держав НАТО немає іншого варіанту зупинити глобальну дестабілізацію, окрім як впровадити ДІЄВІ санкції проти Росії. Москву можна й треба нейтралізувати економічним тиском. Щоб запобігти більшій біді", - наголосив лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у дописі на Facebook 25 листопада після повідомлення про чергову ескалацію на Азові.
Плани Кремля давно зрозумілі, підкреслив Арсеній Яценюк: "Вони оголосили війну не лише Україні, а й всьому цивілізованому світу".
"Ми повинні негайно денонсувати угоду про Азовське море від 2003 року. Україна не має іншого вибору, окрім як оборонятися від агресора. Стримувати його зброєю. Бити його посиленням санкцій", - наголосив лідер "Народного фронту".
"У держав НАТО немає іншого варіанту зупинити глобальну дестабілізацію, окрім як впровадити ДІЄВІ санкції проти Росії. Москву можна й треба нейтралізувати економічним тиском. Щоб запобігти більшій біді", - підкреслив Арсеній Яценюк.
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