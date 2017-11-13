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Яценюк: Європейська парламентсько-президентська форма правління гарантує підзвітність влади перед народом

В Україні монополія влади завершується революціями
Арсеній Яценюк нагадав, що за нинішнім законодавством Глава Уряду має право самостійно підписати лише одне розпорядження – про свого керівника апарату.
Яценюк: Європейська парламентсько-президентська форма правління гарантує підзвітність влади перед народом Фото: ukrinform.ua

В Україні монополія влади завершується революціями, як це було в 2014 і 2004 році. Україна – європейська країна. Тому це не боротьба за повноваження - це боротьба за європейську демократію. Адже це європейська парламентсько-президентська форма правління, підзвітність влади перед народом”, - підкреслив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк в ефірі програми “ТСН Тиждень” на каналі “1+1” у неділю, 12 листопада.

“Президент повинен виконувати виключно свої конституційні функції. Як Гарант Конституції, Глава держави… міжнародна політика і національна безпека і оборона, як Верховний головнокомандуючий”, - підкреслив Арсеній Яценюк.

“Якщо, наприклад, директор підприємства виконує функцію і директора, і головного інженера, і головного бухгалтера, і навіть ще начальника охорони на цьому підприємстві. Як це підприємство буде працювати? Воно збанкрутує”, - зазначив він.

Він нагадав, що за нинішнім законодавством Глава Уряду має право самостійно підписати лише одне розпорядження – про свого керівника апарату: “Це, в принципі, дуже зручна мішень для того, щоби на нього повісити всіх псів. Але Прем'єр-міністр повинен бути головою виконавчої влади. Вся економіка повинна бути в Уряді”.

Парламент – незалежний, який творить закони. Судова гілка взагалі позбавлена будь-яких політичних впливів. І це треба привести, нарешті, до відповідності, щоб люди знали, хто за що відповідає в країні. А ті, яких призначили люди, знали, що вони повинні робити і яким чином повинні відповідати перед своїм народом за свої обов’язки”, - сказав лідер “Народного фронту”.

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13 11 2017 13:21
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