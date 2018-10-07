Яценюк: За обсягом витрат на оборону відносно ВВП Україна вже може бути членом НАТО

У дискусії, організованій Фондом "Відкрий Україну", беруть участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України 2014-1016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк, 10 липня, під час дискусії Київського Безпекового Форуму: "Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?", заявив, що Україна – друга країна серед членів НАТО та партнерів за витратами на оборону в співвідношенні до ВВП.

У дискусії, організованій Фондом "Відкрий Україну", беруть участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

Арсеній Яценюк нагадав, що у 2008 році під листом-зверненням до Північноатлантичного Альянсу щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО стояв його підпис як Голови Верховної Ради України, разом із тодішнім Президентом і Прем'єр-міністром: "Тоді Україна не отримала план дій щодо членства в НАТО. Але світ в результаті цього отримав російську військову агресію проти Грузії і України".

"Немає сумнівів, що більшість народу України сьогодні виступає за членство і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі. Для нас це питання виживання, а для світу - це питання існування того світу, який був влаштований після Другої світової війни", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Єдність Альянсу і членство України в Альянсі тільки посилить світову систему безпеки, адже НАТО є сьогодні єдиною системою безпеки, яка ґрунтується не тільки на військовому альянсі і не стільки на військовому альянсі, а на спільних цінностях і єдності демократичного світу", - наголосив лідер "Народного фронту".

Альянс повинен продемонструвати це "і на словах, і на ділі", - сказав він: "Коли ми кажемо про демонстрацію на ділі, то звернення Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки до країн-членів Альянсу про необхідність збільшення видатків на оборону є правильним".

Арсеній Яценюк навів статистику Центру стратегічних і міжнародних досліджень, згідно з якою Україна – друга країна серед членів Альянсу та партнерів за показником витрат на оборону у співвідношенні до ВВП: "Тому за цим критерієм ми вже можемо бути членами НАТО".

Він підкреслив, що дуже багато зроблено у співпраці України з країнами Альянсу. Він відзначив уряд Сполучених Штатів Америки і уряд Канади "за значну допомогу українській державі і українським Збройним Силам, щоб захищати цінності, демократію, суверенітет України і безпеку Європи".