Яценюк заговорив про об'єднання "Народного фронту" і БПП

Про це він сказав журналістам в кулуарах 14-го щорічного міжнародного форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES), коментуючи можливість об'єднання партій "Народний фронт" і Блоку Петра Порошенка "Солідарність", повідомляє "Укрінформ".

"Мова повинна йти про формування нової політичної платформи, до якої увійдуть всі ті, хто здатні працювати і вміють брати на себе відповідальність. Тому що популістська ніша зайнята і демагоги в своєму оточенні розповідають, як буде краще, коли вони прийдуть до влади. Тобто моя позиція лежить в такій площині: нам потрібна нова об'єднана політична платформа справжніх політичних сил, які взяли на себе всю повноту відповідальності за країну і які знають, що робити, і довели це. Я підкреслюю: довели", – сказав Яценюк.

Він зазначив, що сьогодні в Україні, безумовно, люди багато в чому розчаровані політиками і владою, і це природно, оскільки надто багато складних викликів постало перед державою. А це означає, підкреслив він, що потрібно формувати "нову потужну команду" і така команда має бути створена "на новій об'єднаній політичній платформі".

Відповідаючи на запитання, на яких умовах "Народний фронт" може об'єднатися з БПП, Яценюк сказав, що питання висування умов при об'єднанні політсил є недоречним, оскільки політика тоді перетворюється "на базар". Єдиною умовою для формування нової політичної платформи може бути лише політична ідеологія як досягти поставлених цілей.

"Як тільки чую про умови об'єднання, то на думку одразу спадає слово "базар", де щось купується і продається. Це не може бути умовами політичного об'єднання. Так не буває. Умовами для формування політичної платформи може бути тільки політична ідеологія: що ми хочемо зробити, як ми це зробимо і з ким ми це зробимо. На жаль, в Україні не дуже багато людей, які вміють працювати, особливо серед політичного класу. Бо я саме про політичний клас говорю", – наголосив Яценюк.

Нагадаємо, вже кілька тижнів між командами БПП і "Народного фронту" ведуться перемовини про об'єднання в єдину партію влади.

У суботу прем'єр Володимир Гройсман, відповідаючи на питання, які є шанси на створення партії влади, сказав: "В політичній палітрі напевно будуть відбуватись певні процеси. Але завдання, щоб на наступних чергових виборах до влади прийшли люди, здатні робити зміни".

"Я готовий працювати на результат. Чи потрібна для цього потужна політична сила? Однозначно. Але поки що наша коаліція БПП і НФ є основою змін, які втілює наш уряд", – додав Гройсман.