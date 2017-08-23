Яценюк закликає Раду ухвалити Закон "Про Державний Прапор України"

Лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав народних депутатів України ухвалити в цілому внесений ще його Урядом проект закону "Про Державний Прапор України" (реєстр. № 3334).

"Сердечно вітаю з нашим великим національним святом - Днем українського прапора! Наш стяг освячує нашу історію, нашу боротьбу і нашу ходу до свободи і процвітання. Нас єднає загальнонаціональна повага до нашого прапора", - написав Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже важливо, щоб державна повага до нашої святині була засвідчена Законом України про Державний прапор. Ще два роки тому як глава Уряду я мав честь внести до Верховної Ради законопроект про Державний прапор України. Він ухвалений у першому читаннні. Настав час остаточно схвалити цей документ. Закликаю до цього всіх українських парламентаріїв", - додав він.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що в рік відзначення 100-ліття української національної революції та відновлення нашої державності таке рішення стане великим символом нашої єдності і сили.

"Будьмо вірними нашому прапору. Будьмо разом в обороні і поступі нашої держави. Слава Україні!", - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що в жовтні 2015 року Кабінет Міністрів вніс проект Закону "Про Державний Прапор України" (реєстр. № 3334) на розгляд Верховної Ради. 2 лютого 2016 року Парламент прийняв відповідний проект закону за основу.

Законопроект відповідно до Конституції України встановлює опис та визначає порядок використання Державного Прапора України. Проектом пропонується закріпити на законодавчому рівні відзначення Дня Державного Прапора України (23 серпня), а також складання присяги на вірність Україні та Державному Прапору України.