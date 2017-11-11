Яценюк закликав країни НАТО погодити план дій щодо членства України в альянсі

Найкраща гарантія безпеки для України – це членство в НАТО. Необхідно відновити переговори і підписати план дій щодо членства України в Альянсі. ЄС має надати чіткий план для набуття членства України в Євросоюзі, - наголосив лідер партії “Народний фронт”, Голова Політради партії Арсеній Яценюк під час з’їзду "Народного фронту” у Києві в суботу, 11 листопада.

Арсеній Яценюк нагадав, що, підписавши Будапештський меморандум, Україна позбавилася ядерної зброї в обмін на химерні гарантії територіальної цілісності і незалежності: "Цього разу так не буде. Коли ми кажемо про наші гарантії для нашої держави, ми звертаємось до наших партнерів: найкраща гарантія безпеки для України – це членство в НАТО". Про це повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"Це найкраща гарантія в тому числі і для наших західних партнерів, адже сьогодні Україна боронить кордони Європейського Союзу і країн-членів Альянсу. Українці платять життями за спокій в Європі", - сказав лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк нагадав, що в 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті було прийнято рішення щодо можливості надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі. Він звернувся до країн-членів НАТО: "Нам потрібно відновити переговори і підписати план дій України щодо членства в Альянсі. Колективна безпека в НАТО - це майбутнє України, і це той шлях, який забезпечить нам безпеку наших кордонів, укріпить Альянс і безпеку в світі".

Арсеній Яценюк нагадав, що багато хто не вірив в отримання Україною безвізового режиму з ЄС "аж до того моменту, доки перший українець біометричним паспортом не перетнув кордон України і Європейського Союзу": "Але це сталося, тому що ми з нашими європейськими партнерами прийняли дорожню карту, як запровадити безвізовий режим. Це було 144 акти законодавства, які були ухвалені й імплементовані. І тому українці тепер не на словах, а на ділі стали частиною великої об'єднаної Європи".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що такий самий шлях можна пройти і щодо членства в ЄС. Він звернувся до партнерів із Європейського Союзу: "Дайте нам чіткий план, ми його виконаємо, і ви самі будете зацікавлені в тому, щоби прийняти Україну до лав країн-членів Європейського Союзу".

Нагадаємо, партія "Народний фронт" має намір брати участь у президентських і парламентських виборах 2019 року.