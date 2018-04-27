Яценюк: Зараз фаворитів президентської кампанії немає

"Зараз фаворитів президентської кампанії немає. Фаворит - це той, у кого є хоча б 30%. А якщо у кого-то 10%, а у кого-то 5%, то для мене це однакова цифра"

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк наголосив, що фаворитів майбутньої президентської кампанії немає.

"Я взагалі не розумію, хто братиме участь у президентських виборах. Основне питання - з чим ці люди підуть до виборця. Тому що у мене складається враження, що всі хочуть стати президентом, але навіть на секунду не уявляють того, що їм треба робити на наступного дня навіть не після інавгурації, а після підведення підсумків голосування", - підкреслив він, інформує "Цензор.НЕТ".

У відповідь на уточнююче питання про чинного президента Порошенко, він сказав: "Досвід роботи на державних посадах є не тільки у нього. Але краще за всіх ситуацію в країні, звичайно, знає діючий глава держави". На питання, чи може президент Порошенко стати єдиним кандидатом від владної команди, Арсеній Яценюк відповів, що "ще не чув позиції Порошенко з приводу того, буде він йти на вибори чи ні": "Озвучування - це тільки тоді, коли президент країни виходить і публічно заявляє народу про те, що він йде на другий термін. Так само, як інші кандидати".

Відповідаючи на питання про формат його участі та участі "Народного фронту" в майбутніх виборах, Арсеній Яценюк сказав: "Партія прийняла рішення, що в цьому році проведе з'їзд, і ми визначимося з нашим кандидатом в президенти". Він негативно відповів на питання, чи йдуть переговори про єдину партію. "Питання про партію буде піднято виключно перед парламентськими виборами", - додав він.

Арсеній Яценюк також не виключив можливість об'єднання навколо одного кандидата: "Об'єднання навкруги не єдиного, а одного кандидата можливо". "Це не може бути рішенням однієї людини, тільки з'їзду партії. Повинна бути мотивація для підтримки того чи іншого кандидата: що і як буде зроблено для країни наступним президентом", - сказав він. "Виходячи зі свого політичного досвіду скажу, що складніше не прийти у владу, а працювати у владі. Чи не говорити про те, що мене не цікавлять рейтинги, а робити свідомі кроки, наслідком яких є втрата особистого політичного рейтингу і збереження або підвищення рейтингу держави. такий дискусії не відбувається серед політиків. Всі говорять про те, що вони краще. Чим краще, можна поцікавитися? Зовнішнім виглядом? Словами, які не тягнуть за собою жодних дій? Бажаннями, які у всіх однакові? Ми хочемо, щоб було краще. А ка до ви це збираєтеся зробити?", - сказав лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк підкреслив, що у нового президента буде "неймовірний тягар відповідальності": "Російська агресія нікуди не дінеться. Крим і надалі буде окупований Росією. Залишаться фінансові проблеми країни, нікуди не дінеться божевільна трудова міграція, відсутність дешевих і довгих грошей для розвитку бізнесу , економіки, інвестицій і т. д.".

Крім того, за його словами, новий президент "зіткнеться з тим же, з чим стикається кожна людина, яка отримує владу, - це завищені очікування": "Це природно - кожна людина чекає, що зі зміною особистості глави держави зміниться і країна. Але країна не може залежати від однієї особи, тому що самостійно цей не в змозі зробити навіть те, що обіцяє. Треба обіцяти менше".