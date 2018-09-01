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Яценюк завоював тотальну ненависть суспільства через непопулярні кроки, - Андрухович

"Я не думаю, що Яценюк – це забута особа", - впевнений письменник
Дії Яценюка як прем'єра були правильними, адже він завоював тотальну ненависть суспільства. Таку думку висловив український письменник, перекладач Юрій Андрухович.
Яценюк завоював тотальну ненависть суспільства через непопулярні кроки, - Андрухович Юрій Андрухович. Фото: sumno.com

Ведуча програми заначила, що колись письменник симпатизував Арсенію Яценюку і казав, що це найбільш екзотичний прем'єр, який був в Україні. З огляду на всі події, які відбулися, чи вважає так письменник і дотепер?

"Я не думаю, що Яценюк – це забута особа. Я майже переконаний, що відбудеться якесь його повернення. Мені здається, що на тому етапі він виконав все, що мав виконати прем'єр у кризовій ситуації", – заявив Юрій Андрухович в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK.

Зокрема, зауважує письменник, Арсеній Яценюк завоював тотальну ненависть своїми діями, що означає, що його дії були правильними.

"Ненависть – це така відповідь соціуму на непопулярні кроки, які були необхідні, і які хтось мав виконати. Адже, як зазначають класики, тільки тоді успішний реформатор, коли люди перестають з ним вітатися і переходять на інший бік вулиці", – вважає Юрій Андрухович.

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