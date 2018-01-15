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Яценюк: Завтрашнє голосування за закон про реінтеграцію - тест на відданість національним інтересам

"Очікую, що завтра всі українські політики поставлять правду та Україну вище, ніж власні амбіції, дріб’язкові непорозуміння чи інтереси спонсорів"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що голосування у Верховній Раді за закон про реінтеграцію є тестом на відданість національним інтересам України.
Яценюк: Завтрашнє голосування за закон про реінтеграцію - тест на відданість національним інтересам Фото: ukrinform.ua

"Завтра, 16 січня, Верховна Рада має пройти принциповий тест на відданість національним інтересам - народним депутатам належить ухвалити законопроект №7163 про реінтеграцію окупованих територій", - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, прокоментуючи заплановане на завтра голосування в Парламенті законопроекту №7163 про реінтеграцію окупованих територій.

Він наголосив, що Парламент "мусить нарешті чітко закріпити правові оцінки": "Росія - агресор. Бойові дії на Донбасі - не внутрішній конфлікт, а оборонна війна з Росією. Крим і Донбас - окуповані росіянами".

"Законодавче визнання цих фактів поширить на Кремль міжнародно-правові обов'язки окупанта", - написав лідер "Народного фронту". 

Такий закон, підкреслив він, потрібен для оборони країни, розширення міжнародних санкцій проти Кремля, для мирного процесу й відшкодування збитків за збройну агресію та окупацію.

Нагадаємо, що Верховна Рада у вівторок, 16 січня, планує розглянути в другому читанні закон про реінтеграцію Донбасу. Про це йдеться в розкладі засідань ВР на 16-19 січня, опублікованому на сайті парламенту.

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