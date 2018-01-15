Яценюк: Завтрашнє голосування за закон про реінтеграцію - тест на відданість національним інтересам
"Завтра, 16 січня, Верховна Рада має пройти принциповий тест на відданість національним інтересам - народним депутатам належить ухвалити законопроект №7163 про реінтеграцію окупованих територій", - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, прокоментуючи заплановане на завтра голосування в Парламенті законопроекту №7163 про реінтеграцію окупованих територій.
Він наголосив, що Парламент "мусить нарешті чітко закріпити правові оцінки": "Росія - агресор. Бойові дії на Донбасі - не внутрішній конфлікт, а оборонна війна з Росією. Крим і Донбас - окуповані росіянами".
"Законодавче визнання цих фактів поширить на Кремль міжнародно-правові обов'язки окупанта", - написав лідер "Народного фронту".
Такий закон, підкреслив він, потрібен для оборони країни, розширення міжнародних санкцій проти Кремля, для мирного процесу й відшкодування збитків за збройну агресію та окупацію.
Нагадаємо, що Верховна Рада у вівторок, 16 січня, планує розглянути в другому читанні закон про реінтеграцію Донбасу. Про це йдеться в розкладі засідань ВР на 16-19 січня, опублікованому на сайті парламенту.
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