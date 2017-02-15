Яценюк: Заява Трампа про повернення Криму Україні - важливий крок на підтримку нашої держави
"Це – важливий крок нової американської адміністрації, який відображає послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав лідер "Народного фронту" на своїй сторінці у Facebook.
Ця позиція, наголосив Арсеній Яценюк, додає необхідної та очікуваної ясності щодо підходів глави Сполучених Штатів у справі стримування російської агресії і мирного врегулювання: "Це - принциповий сигнал світовому співтовариству для консолідації сил на захист міжнародного права і цивілізованого світоустрою".
"Свободою і міжнародним правом не торгують. Агресія має бути припинена, а справедливість – відновлена", - написав Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, що Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.
В свою чергу, в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.
Натомість, у Кремлі заявили, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.
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