Яценюк заявив, що не скаже "гострих речей" на адресу Тимошенко, і визнав "історичну роль" Порошенка

Незважаючи на це, політик заявив, що має "суттєві відмінності" в соціальних, економічних і політичних поглядах з ВО "Батьківщина"

Колишній прем'єр-міністр України і лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк відмовився давати політичну оцінку лідеру партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, сказавши, що "ніколи не скаже гострих речей" на адресу людей, з якими він працював або мав "спільне політичне життя".

В інтерв'ю Радіо НВ Яценюк підкреслив, що програма партії Юлії Тимошенко "більш соціально-популістична", а його - "суто ринкова".

"Ми точно маємо суттєві відмінності в соціальних, економічних і політичних поглядах із "Батьківщиною" сьогодні. Це природно, тому що їх програма більш соціально-популістична, моя програма - суто ринкова. Щодо того, кого підтримувати - люди визначаться, кого підтримувати, а наша партія може підтримувати тільки членів нашої партії", - зазначив він в першому за довгий час розгорнутому інтерв'ю.

Крім цього, екс-прем'єр-міністр сказав, що президент Петро Порошенко здійснив "історичну річ, яка нікому не вдавалася" - ініціацію надання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

"Я не знаю, що історія напише про Петра Олексійовича, але я знаю точно, що, якщо цей процес буде завершений (а він вже на завершальній стадії), він увійде в історію як особистість, яка це зробила", - зазначив Яценюк.

Лідер "Народного фронту" не став коментувати інші аспекти роботи Порошенка, сказавши, що його президентську діяльність оцінить український народ.