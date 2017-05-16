Яценюк зустрівся з екс-президентом США Обамою

Сьогодні відбудеться зустріч Яценюка з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом

Під час візиту до Вашингтона у вівторок, 16 травня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з Президентом США 2009 - 2017 років Бараком Обамою.

"Вдячний за його потужну підтримку - зараз і в минулому - України, нашої свободи та безпеки", - повідомив Яценюк у своєму Twitter.

Під час візиту до Вашингтона, що розпочався учора, Арсеній Яценюк провів зустрічі з радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Гілл, радником з питань національної безпеки Віце-президента США Андреа Томпсон, помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника Держсекретаря США Бріджет Брінк, а також виступив у Heritage Foundation.

Сьогодні відбудуться зустрічі Арсенія Яценюка з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом, керівництвом Міністерства оборони Сполучених Штатів та сенаторами США.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 травня, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із представниками нової адміністрації США у Вашингтоні.