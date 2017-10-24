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Яценюк зустрівся з прем'єром Ізраїлю в Єрусалимі

Розмова була присвячена "одній головній темі - як зміцнити наші відносини, відносини між Україною та Ізраїлем"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час візиту до Єрусалима зустрівся з прем'єр-міністром держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу.
Яценюк зустрівся з прем Фото: nfront.org.ua

"Це була цікава і корисна розмова. Ціную наш діалог", - написав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

В рамках візиту Арсенія Яценюка до Ізраїлю заплановані також його зустрічі зі керівництвом Кнесету, Міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом, Міністром охорони навколишнього природного середовища і Міністром у справах Єрусалима та єврейської спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним та іншими високими представниками уряду і парламенту.

Після візиту до Ізраїлю Арсеній Яценюк прибуде до Кракова, де 27 жовтня запланований його виступ під час міжнародної конференції, присвяченої проблемам миру і безпеки у Європі. На запрошення Фонду Конрада Аденауера лідер "Народного фронту" візьме участь у дискусії "Майбутнє – як Європа подолає кризу?".

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