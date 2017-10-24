Яценюк зустрівся з прем'єром Ізраїлю в Єрусалимі
"Це була цікава і корисна розмова. Ціную наш діалог", - написав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.
В рамках візиту Арсенія Яценюка до Ізраїлю заплановані також його зустрічі зі керівництвом Кнесету, Міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом, Міністром охорони навколишнього природного середовища і Міністром у справах Єрусалима та єврейської спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним та іншими високими представниками уряду і парламенту.
Після візиту до Ізраїлю Арсеній Яценюк прибуде до Кракова, де 27 жовтня запланований його виступ під час міжнародної конференції, присвяченої проблемам миру і безпеки у Європі. На запрошення Фонду Конрада Аденауера лідер "Народного фронту" візьме участь у дискусії "Майбутнє – як Європа подолає кризу?".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків