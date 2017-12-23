Яценюка не затримували, жодних перешкод для його пересування не існує, – Інтерпол

В українському бюро Інтерполу заявляють, що жодних перешкод для пересування колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу чи його каналів не існує.

Як повідомляє Національна поліція, у відомстві прокоментували ситуацію з перевіркою документів під час проходження паспортного контролю в аеропорту однієї з країн Європи Яценюком нібито за запитом Росії.

"При розгляді останнього звернення РФ щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян. Відтак жодних офіційних перешкод для пересування екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу чи каналів Інтерполу не існує", – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що Інтерпол визначився з цього питання, ухваливши рішення про необґрунтованість звернення Росії з приводу розшуку Яценюка.

Окрім того, українське бюро Інтерполу отримало від Національного бюро Інтерполу в Швейцарії та штаб-квартири організації в Ліоні підтвердження, що пан Яценюк не був затриманий. Він проходив стандартну перевірку під час паспортного контролю, яка тривала не більше 10 хвилин. Після завершення необхідних процедур він разом з донькою безперешкодно продовжив свій маршрут.

Нагадаємо, за повідомленнями очевидців, сьогодні в аеропорту Женеви (Швейцарія) затримали колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Згодом прес-секретар політика повідомила, що Яценюка зупинили на паспортному контролі за запитом Росії".