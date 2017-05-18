Яценюка викличуть до суду у "справі Януковича"

Державне обвинувачення у справі екс-президента Віктора Януковича планує викликати на судове засідання колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Про це розповів прокурор Руслан Кравченко у відповідь на запитання, чи будуть викликані в суд політики, які брали участь у мирних переговорах з Януковичем під час Революції гідності, зокрема Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок, повідомляє "Українська правда".

"Яценюк - так. Він вже був допитаний як свідок під час досудового розслідування. Кличко та Тягнибок не допитувалися як свідки, тому що вони не володіють інформацією, яка є корисна для слідства кримінального провадження у здійсненні державної зради, ведення агресивної війни та пособництві в змінах територіальної цілісності. Тягнибок і Кличко не володіють інформацією щодо цих злочинів", - сказав він.

На уточнення, чи Яценюк буде викликатися до суду, Кравченко сказав: "У суд буде викликатися лише Яценюк, Тягнибока і Кличка не буде".

Нагадаємо, що Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.