Явка на парламентських виборах в Угорщині найвища з 2002 року

Навіть після того, як голосування мало б завершитися, біля дільниць залишалися великі черги охочих віддати свої голоси

Явка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне виборче бюро.

До цього найвищою була явка на виборах 2014 року, що складала 61,73%. Тоді це дало можливість перемогти чинному прем'єру Віктору Орбану.

О 19:00 (20:00 за Києвом) голосування мало завершитися, однак біля дільниць залишалися чималі черги. Тоді ЦВК пояснила, що проголосувати можуть усі, хто встиг стати в чергу до 19 години. Така процедура передбачена законом і застосовувалася раніше.

Зараз дільниці зачинені, розпочався підрахунок голосів.

Нагадаємо, понад мільйон єгиптян на виборах президента проголосували за форварда "Ліверпуля", який не балотувався.