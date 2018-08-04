ПОЛІТИКА НОВИНИЯвка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Явка на парламентських виборах в Угорщині найвища з 2002 року
Навіть після того, як голосування мало б завершитися, біля дільниць залишалися великі черги охочих віддати свої голоси
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне виборче бюро.
До цього найвищою була явка на виборах 2014 року, що складала 61,73%. Тоді це дало можливість перемогти чинному прем'єру Віктору Орбану.
О 19:00 (20:00 за Києвом) голосування мало завершитися, однак біля дільниць залишалися чималі черги. Тоді ЦВК пояснила, що проголосувати можуть усі, хто встиг стати в чергу до 19 години. Така процедура передбачена законом і застосовувалася раніше.
Зараз дільниці зачинені, розпочався підрахунок голосів.
Нагадаємо, понад мільйон єгиптян на виборах президента проголосували за форварда "Ліверпуля", який не балотувався.
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08 04 2018 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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