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ЄБРР більше не фінансуватиме будівництво сонячних електростанцій в Україні

У ЄБРР очікують, що інші міжнародні фінансові організації також можуть невдовзі відмовитися від надання підтримки проектам альтернативної енергетики в Україні
Європейський банк реконструкції та розвитку припиняє програми підтримки та фінансування проектів з виробництво сонячної енергії через відсутність кроків української влади із заміни так званого "зеленого тарифу" на інші методи підтримки галузі.
ЄБРР більше не фінансуватиме будівництво сонячних електростанцій в Україні

"Зараз рахунок пішов на дні, коли банк може вирішити, що в подальшому у відновлювальній енергетиці нових проектів більше фінансуватися не буде. Щодо сонячної енергетики, ми вже вирішили, що нових проектів не беремо, щодо вітрової поки рішення не ухвалили", — повідомила Представниця департаменту електроенергії ЄБРР Ольга Єреміна, інформує "Інтерфакс".

Cьогодні в Україні діє модель стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел, відповідно до якої держава купує таку енергію за підвищеним тарифом.

Додамо, протягом останніх трьох років в українську альтернативну енергетику інвестували понад 1,1 мільярда євро.

Перспективними напрямками інвестицій є заводи з виробництва сонячних панелей та встановлення біогазових установок.

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20 11 2018 14:50
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