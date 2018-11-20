ЄБРР більше не фінансуватиме будівництво сонячних електростанцій в Україні
"Зараз рахунок пішов на дні, коли банк може вирішити, що в подальшому у відновлювальній енергетиці нових проектів більше фінансуватися не буде. Щодо сонячної енергетики, ми вже вирішили, що нових проектів не беремо, щодо вітрової поки рішення не ухвалили", — повідомила Представниця департаменту електроенергії ЄБРР Ольга Єреміна, інформує "Інтерфакс".
Cьогодні в Україні діє модель стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел, відповідно до якої держава купує таку енергію за підвищеним тарифом.
Додамо, протягом останніх трьох років в українську альтернативну енергетику інвестували понад 1,1 мільярда євро.
Перспективними напрямками інвестицій є заводи з виробництва сонячних панелей та встановлення біогазових установок.
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