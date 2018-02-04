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ЄБРР надасть "Новій пошті" кредит на розвиток компанії

Плани щодо укладання кредитної угоди підтвердили обидві сторони
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть українській компанії "Нова пошта" кредит на розширення та розвиток.
ЄБРР надасть "Новій пошті" кредит на розвиток компанії Фото: Громадське

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас, про суму кредиту та напрямки його використання не повідомляється.

Зазначається, що плани щодо укладання кредитної угоди підтвердили обидві сторони.

Згідно з правилами ЄБРР, банк може публічно не оголошувати про кредитні угоди, сума яких є меншою за 20 мільйонів доларів.

Слідчі ГПУ 16 березня прийшли з обшуками в офіси "Нової пошти". У прокуратурі припустили, що посадовці компанії ухилялися від сплати податків. 

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.

У свою чергу компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у ТОВ "Нова пошта".
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02 04 2018 13:58
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