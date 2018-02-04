ЄБРР надасть "Новій пошті" кредит на розвиток компанії
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас, про суму кредиту та напрямки його використання не повідомляється.
Зазначається, що плани щодо укладання кредитної угоди підтвердили обидві сторони.
Згідно з правилами ЄБРР, банк може публічно не оголошувати про кредитні угоди, сума яких є меншою за 20 мільйонів доларів.
Слідчі ГПУ 16 березня прийшли з обшуками в офіси "Нової пошти". У прокуратурі припустили, що посадовці компанії ухилялися від сплати податків.
Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.
17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.
У свою чергу компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.
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