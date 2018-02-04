ЄБРР надасть "Новій пошті" кредит на розвиток компанії

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть українській компанії "Нова пошта" кредит на розширення та розвиток.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас, про суму кредиту та напрямки його використання не повідомляється.

Зазначається, що плани щодо укладання кредитної угоди підтвердили обидві сторони.

Згідно з правилами ЄБРР, банк може публічно не оголошувати про кредитні угоди, сума яких є меншою за 20 мільйонів доларів.

Слідчі ГПУ 16 березня прийшли з обшуками в офіси "Нової пошти". У прокуратурі припустили, що посадовці компанії ухилялися від сплати податків.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.

У свою чергу компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.