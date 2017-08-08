БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄБРР доповнив перелік постачальників газу які пройшли попередню кваліфікацію і отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти поновлюваного кредиту ЄБРР у 2017-2018 роках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄБРР допустив Shell до тендерів на закупівлю газу для "Нафтогазу"
Умовно пройшла попередній відбір компанія Shell Energy Europe Limited
Фото: lexpress.mu
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як зазначається, умовно пройшла попередній відбір компанія Shell Energy Europe Limited (Великобританія).
Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував перелік постачальників газу, які отримали право брати участь в тендерах.
Нагадаємо, що Україна наростила запаси газу в підземних сховищах газу (ПСГ) до 13 млрд куб. м, що на 20% більше порівняно з 2016 роком.
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