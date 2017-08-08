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ЄБРР допустив Shell до тендерів на закупівлю газу для "Нафтогазу"

Умовно пройшла попередній відбір компанія Shell Energy Europe Limited
ЄБРР доповнив перелік постачальників газу які пройшли попередню кваліфікацію і отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти поновлюваного кредиту ЄБРР у 2017-2018 роках.
ЄБРР допустив Shell до тендерів на закупівлю газу для "Нафтогазу" Фото: lexpress.mu

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, умовно пройшла попередній відбір компанія Shell Energy Europe Limited (Великобританія).

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував перелік постачальників газу, які отримали право брати участь в тендерах.

Нагадаємо, що Україна наростила запаси газу в підземних сховищах газу (ПСГ) до 13 млрд куб. м, що на 20% більше порівняно з 2016 роком.

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08 08 2017 21:18
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