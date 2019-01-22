ЄБРР може надати агрохолдингу Косюка 100 мільйонів євро

Фінансування може бути надано в березні 2019 року

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розглядає проект, в рамках якого агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) отримає 100 мільйонів євро на придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

"Очікується, що проект внесе вклад в інтегровану якість, оскільки він підтримає МХП в його першому транскордонному придбанні такого масштабу... Проект також буде стимулювати інвестиції в Perutnina, що призведе до значного підвищення ефективності і прибутковості", - повідомляється на сайті ЄБРР, інформує "Інтерфакс-Україна".

За даними на сайті ЄБРР, фінансування може бути надано в березні 2019 року.

Як повідомлялося, МХП в листопаді-2018 підписав угоду про придбання 90,68% акцій словенської Perutnina Ptuj.

Компанія заявила про плани інвестувати 200 млн євро у виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років, щоб зміцнити і розвинути процеси вирощування і виробництва сільгосппродукції у Словенії та інших країнах, а також збільшити обсяг продажів у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговині. Компанія також має намір шукати можливості на інших ринках, в першу чергу в Західній Європі.

МХП отримав дозвіл антимонопольних органів Австрії, Македонії, Сербії та Румунії, очікує тільки підтвердження словенського Агентства по захисту конкуренції.

Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. У 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.