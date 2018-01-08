БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглянуть можливість надати Нафтогазу кредит у розмірі 100 мільйонів доларів на закупівлю газу у літній період.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄБРР може надати Україні $100 млн кредиту на закупівлю газу
За надані кредитні кошти Нафтогаз може закупити обсяг газу, що складатиме близько 4%
Фото: 24tv.ua
100 мільйонів доларів можуть надати в рамках кредитної лінії Нафтогазу, загальна вартість якої складає 250 мільйонів доларів. Слухання щодо надання кредиту відбудуться 5 вересня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на повідомлення прес-служби банку.
Зазначається, що за надані кредитні кошти Нафтогаз може закупити обсяг газу, що складатиме близько 4% річного споживання України.
Нагадаємо, видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2018 року скоротився на 0,5% (-55,1 млн куб. м) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 10,2 млрд куб. м., видобуток нафти c газоконденсатом збільшився на 0,1% (+1,1 тис. тонн) - до 1,1 млн тонн.
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01 08 2018 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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