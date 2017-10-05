ЄБРР не скасував обмеження на фінансування проектів у Росії
Таке рішення було прийнято на засіданні ЄБРР, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.
"Сьогодні на засіданні Ради керуючих ЄБРР РФ спробувала досягти скасування обмежень на фінансування проектів у РФ... Основна аргументація російського керуючого була в тому, що ці обмеження завдають шкоди розвитку приватного сектора економіки Росії і нібито негативно впливають на результати роботи банку", - написав він.
Данилюк зазначив, що абсолютна більшість акціонерів підтримала продовження обмежень.
"Своєю чергою, я у своєму виступі зазначив, що ситуація, коли один акціонер ЄБРР здійснює військову агресію проти іншого акціонера, є грубим порушенням норм міжнародного права і є неприпустимим. Крім того, військова та економічна агресія Росії проти України завдає шкоди не лише Україні, а й Росії, включаючи і приватний сектор, про який так "хвилювався" представник РФ. Я також наголосив, що необхідно продовжити обмежувальні заходи банку проти Росії", - додав міністр.
Він також подякував своїм колегам-керуючим, керівництву банку й особисто президентові ЄБРР Сумі Чаркрабарті за принципову позицію щодо України.
"Упевнений, що спроби Росії обійти обмеження і надалі не знайдуть підтримки серед наших партнерів", - зазначив Данилюк.
Як відомо, 23 липня 2014 року, після заяви Ради ЄС про призупинення фінансування проектів у Російській Федерації по лінії ЄБРР і ЄІБ, відбулася закрита сесія ради директорів банку. За її підсумками було прийнято рішення про призупинення фінансування нових проектів у Росії. В результаті цього обсяг операцій банку на території Росії в 2014 році скоротився до 608 млн євро, а в 2015-му - до 106 млн євро.
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