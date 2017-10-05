Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄБРР не скасував обмеження на фінансування проектів у Росії

Росія спробувала досягти скасування обмежень на фінансування проектів у РФ, але зазнала фіаско
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) відмовився скасувати обмеження на фінансування проектів у Російській Федерації, введені в 2014 році.
ЄБРР не скасував обмеження на фінансування проектів у Росії Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Таке рішення було прийнято на засіданні ЄБРР, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Сьогодні на засіданні Ради керуючих ЄБРР РФ спробувала досягти скасування обмежень на фінансування проектів у РФ... Основна аргументація російського керуючого була в тому, що ці обмеження завдають шкоди розвитку приватного сектора економіки Росії і нібито негативно впливають на результати роботи банку", - написав він.

Данилюк зазначив, що абсолютна більшість акціонерів підтримала продовження обмежень.

"Своєю чергою, я у своєму виступі зазначив, що ситуація, коли один акціонер ЄБРР здійснює військову агресію проти іншого акціонера, є грубим порушенням норм міжнародного права і є неприпустимим. Крім того, військова та економічна агресія Росії проти України завдає шкоди не лише Україні, а й Росії, включаючи і приватний сектор, про який так "хвилювався" представник РФ. Я також наголосив, що необхідно продовжити обмежувальні заходи банку проти Росії", - додав міністр.

Він також подякував своїм колегам-керуючим, керівництву банку й особисто президентові ЄБРР Сумі Чаркрабарті за принципову позицію щодо України.

"Упевнений, що спроби Росії обійти обмеження і надалі не знайдуть підтримки серед наших партнерів", - зазначив Данилюк.

Як відомо, 23 липня 2014 року, після заяви Ради ЄС про призупинення фінансування проектів у Російській Федерації по лінії ЄБРР і ЄІБ, відбулася закрита сесія ради директорів банку. За її підсумками було прийнято рішення про призупинення фінансування нових проектів у Росії. В результаті цього обсяг операцій банку на території Росії в 2014 році скоротився до 608 млн євро, а в 2015-му - до 106 млн євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.