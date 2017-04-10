ЄБРР пригрозив зупинити кредитування "Нафтогазу"
Про це заявив керуючий директор ЄБРР у Східній Європі й Кавказу Франсиз Маліж, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми хочемо продовжити і може навіть збільшити обсяг цієї кредитної лінії, але це значить, що за цей період ми повинні домовитися, що будемо робити з реформою корпоративного будівництва", - сказав Маліж.
"Це нагальна дуже термінова проблема, тому що НАК потрібна незалежна наглядова рада. Абсолютно неможливо, що компанія такого розміру функціонує без наглядової ради", - додав він.
Маліж нагадав, що в 2015 році ЄБРР затвердив трирічну програму кредитування "Нафтогазу" на 300 млн євро для закупівлі природного газу в Європі, дія якої завершується наприкінці майбутньої зими.
За його словами, банк може навесні 2018 року відкрити нову програму фінансування для НАК із закупівель природного газу, які, як правило, здійснюється у період між опалювальними сезонами.
Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради Нафтогазу України, незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.
Згодом з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.
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