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ЄБРР пригрозив зупинити кредитування "Нафтогазу"

Чинна програма закінчується навесні 2018 року
Затягування з формуванням незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України" може зірвати заплановане продовження програми кредитування Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
ЄБРР пригрозив зупинити кредитування "Нафтогазу" Ілюстрація: ria.ru

Про це заявив керуючий директор ЄБРР у Східній Європі й Кавказу Франсиз Маліж, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо продовжити і може навіть збільшити обсяг цієї кредитної лінії, але це значить, що за цей період ми повинні домовитися, що будемо робити з реформою корпоративного будівництва", - сказав Маліж.

"Це нагальна дуже термінова проблема, тому що НАК потрібна незалежна наглядова рада. Абсолютно неможливо, що компанія такого розміру функціонує без наглядової ради", - додав він.

Маліж нагадав, що в 2015 році ЄБРР затвердив трирічну програму кредитування "Нафтогазу" на 300 млн євро для закупівлі природного газу в Європі, дія якої завершується наприкінці майбутньої зими.

За його словами, банк може навесні 2018 року відкрити нову програму фінансування для НАК із закупівель природного газу, які, як правило, здійснюється у період між опалювальними сезонами.

Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради Нафтогазу України, незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.

Згодом з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.

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04 10 2017 20:58
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