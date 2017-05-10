ЄБРР відзначає, що результатів приватизації в Україні немає

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розчарований ходом приватизації в Україні.

"Результатів (приватизації) немає. І це один з найбільших провалів", - цитує слова керуючого директора ЄБРР по Східній Європі і Кавказу Франсіза Маліжа агентство Інтерфакс-Україна.

За його словами, Україні для прискорення зростання економіки і залучення іноземних інвесторів необхідно розблокувати процес приватизації, і ЄБРР як і раніше готовий надати технічну підтримку і по деяких об'єктах виступити покупцем міноритарного пакета акцій.

Також Маліж зазначив, що спроби продати Одеський припортовий завод (ОПЗ) "з відомим негативним результатом" межують з божевіллям, а ряд продажів блокуючих пакетів акцій енергетичних компаній в серпні цього року, "м'яко кажучи, були далекі від міжнародних стандартів", так як проводилися фактично на безальтернативній основі.

"Така приватизація не в інтересах держави", - вважає представник ЄБРР.

На його думку, ситуацію може виправити поданий урядом до Верховної Ради новий законопроект про приватизацію, а також політична воля.

"Потрібні інші підходи з боку Фонду держмайна. Фонд повинен мати достатні повноваження, щоб проводити приватизацію. Якщо буде політичне рішення проводити приватизацію, а у Фонду буде достатньо повноважень - така приватизація буде успішною. І таку приватизацію ми зможемо підтримати", - підкреслив Маліж.

Він закликав Україну різко скоротити число об'єктів держвласності, і при обговоренні цього питання доводити необхідність збереження їх за державою, а не необхідність їх приватизації, як зараз.

"Як тільки інвестиційний клімат покращиться, ми будемо робити більше проектів. Ми хочемо щорічно інвестувати в Україну €1 млрд. Але в минулому році, на жаль, було всього €600 млн, і звичайно, ЄБРР цим не дуже задоволений", - констатував він.

Відзначимо, держбюджет-2017 передбачає 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте за підсумками першого півріччя бюджет отримав лише 110 млн грн. Фонд поліпшив цей показник на 3,05 млрд грн за рахунок продажу у серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група СКМ Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.

За словами нового керівника ФДМ Віталія Трубарова, до кінця року приватизація може принести ще максимум 200-300 млн грн.

Надходження від приватизації в 2016 році склали 190 млн грн при плані 17,1 млрд грн. Урядовий проект держбюджету-2018 передбачає надходження від приватизації 22,5 млрд грн.

Міністерства не поспішають передавати підприємства в управління Фонду державного майна, що негативно впливає на процес приватизації.

Від приватизації держмайна у 2018 році планують отримати 22,5 млрд гривень.