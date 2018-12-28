ЄБРР та США нададуть близько $100 млн на модернізацію тепломереж Києва
"Київ закладає фундамент міжнародного співробітництва у модернізації та розвитку теплоенергетичного комплексу міста. Ми формуємо план перетворення Київтеплоенерго на компанію європейського рівня, яка надаватиме послуги високої якості", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує прес-служба КМДА.
"Безумовно, ми націлені на більш масштабні та комплексні зміни, які стосуватимуться технічного переоснащення, удосконалення системи управління одного з найбільших теплоенергетичних комплексів у Європі", - додав Кличко.
Кошти нададуть комунальному підприємству Києва Київтеплоенерго, яке у 2018 році стало постачальником теплової енергії у столиці, перебравши активи у компанії Рината Ахметова "Київенерго".
Також, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку виділяють 176 мільйонів євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні.
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