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ЄБРР та США нададуть близько $100 млн на модернізацію тепломереж Києва

Після підписання меморандуму сторони напрацюють документи про залучення фінансування першочергових робіт з модернізації тепломереж
Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація та Агентство США з міжнародного розвитку підписали меморандум з міською владою Києва про виділення 100 мільйонів доларів на модернізацію тепломереж.
ЄБРР та США нададуть близько $100 млн на модернізацію тепломереж Києва Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Київ закладає фундамент міжнародного співробітництва у модернізації та розвитку теплоенергетичного комплексу міста. Ми формуємо план перетворення Київтеплоенерго на компанію європейського рівня, яка надаватиме послуги високої якості", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує прес-служба КМДА.

"Безумовно, ми націлені на більш масштабні та комплексні зміни, які стосуватимуться технічного переоснащення, удосконалення системи управління одного з найбільших теплоенергетичних комплексів у Європі", - додав Кличко.

Кошти нададуть комунальному підприємству Києва Київтеплоенерго, яке у 2018 році стало постачальником теплової енергії у столиці, перебравши активи у компанії Рината Ахметова "Київенерго".

Також, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку виділяють 176 мільйонів євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні.

 
 
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28 12 2018 11:54
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