ЄБРР та ЄІБ виділять 180 мільйонів євро на безпеку руху в Україні

Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку виділяють 176 мільйонів євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні.

"Я із задоволенням повідомляю про початок в Україні нового проекту, спрямованого на подальше підвищення рівня обізнаності громадян у питаннях безпеки руху. Для ЄІБ це флагманський проект в регіоні, адже за обсягом інвестицій він найбільший - 176 млн євро. З них Європейський інвестиційний банк виділяє 75 млн євро, інші кошти надійдуть від нашого партнера ЄБРР", - повідомив глава представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Від додав, що проект буде реалізовано в Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі - саме ці міста були вибрані на підставі статистики ДТП і готовності інвестувати в поліпшення безпеки дорожнього руху.

Як розповіла начальник Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Мінінфраструктури Лідія Єлізарова, в 2018 році Мінінфраструктури за підтримки європейських партнерів розробило і затвердило Національну транспортну стратегію до 2030 року.

"Одним з ключових пунктів цієї стратегії є зменшення травматизму на дорогах до нульового рівня до 2030 року. Також ми вже реалізуємо Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року, яка фінансується з Дорожнього фонду. У цьому році на безпеку доріг будуть спрямовані 1,6 млрд грн, в 2019-му - 2,5 млрд грн, в 2020-му - 3,4 млрд грн", - зазначила представник відомства.

Проект "Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні" фінансується Європейським інвестиційним банком і спрямований на зменшення кількості і смертності внаслідок ДТП в країні. Для досягнення цієї мети ЄІБ підготував програму поліпшення безпеки дорожнього руху для України, що охоплює два основних компонента: "безпечні дороги" і "безпечні учасники дорожнього руху".

Зокрема, перший компонент стосується питання покращення проектування доріг, посилення спроможності Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), аналізу ДТП і аудиту безпеки автомобільних доріг, а також загального управління безпекою дорожнього руху. Компонент II стосується реалізації цільових кампаній з безпеки дорожнього руху, оцінки їх впливу і підвищення обізнаності громадян.

Нагадаємо, в аваріях на дорогах в Україні за цей рік загинули вже понад 1,5 тисячі осіб, за минулий рік – від 3,4 тисячі до 4,5 тисячі, за останні 15 років – близько 74 тисяч осіб.