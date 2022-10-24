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ЄБРР виділить Україні до трьох мільярдів євро до кінця 2023 року

Основна увага буде зосереджена на підтримці "реальної" економіки – енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізничної інфраструктури й підтримці фармацевтичної промисловості.
ЄБРР виділить Україні до трьох мільярдів євро до кінця 2023 року Фото: 24tv.ua
Європейський банк реконструкції та розвитку протягом 2022-2023 років надасть до 3 мільярдів євро на допомогу українському бізнесу та економіці.
 

Про це повідомляється у пресрелізі ЄБРР.

У банку зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення рф Україні було виділено понад 1 мільярд євро фінансової допомоги, і цю цифру планується потроїти до кінця 2023 року.

"Основна увага буде зосереджена на підтримці "реальної" економіки – енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізничної інфраструктури й підтримці фармацевтичної промисловості", – йдеться у пресрелізі.

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо зазначила, що нещодавня зустріч в Україні з президентом Володимиром Зеленським не залишила у неї "жодних сумнівів щодо масштабу необхідної допомоги, і ЄБРР сповнений рішучості зробити все можливе, щоб зіграти свою роль".

"ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні, зв’язки з яким тягнуться вже 30 років. Це жахливо спостерігати за збитками, завданими вторгненням росії, і водночас зворушливо бачити стійкість населення. Я це говорила 24 лютого і буду говорити – ми на боці України", – додала вона.

Як раніше повідомляв iPress, Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядами Канади та Великобританії виділив 36,5 та 54,4 млн євро відповідно на підтримку "Нафтогазу України" та "Укренерго".

 
 
 
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24 10 2022 13:40
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