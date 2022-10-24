ЄБРР виділить Україні до трьох мільярдів євро до кінця 2023 року

Європейський банк реконструкції та розвитку протягом 2022-2023 років надасть до 3 мільярдів євро на допомогу українському бізнесу та економіці.

Про це повідомляється у пресрелізі ЄБРР.

У банку зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення рф Україні було виділено понад 1 мільярд євро фінансової допомоги, і цю цифру планується потроїти до кінця 2023 року.

"Основна увага буде зосереджена на підтримці "реальної" економіки – енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізничної інфраструктури й підтримці фармацевтичної промисловості", – йдеться у пресрелізі.

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо зазначила, що нещодавня зустріч в Україні з президентом Володимиром Зеленським не залишила у неї "жодних сумнівів щодо масштабу необхідної допомоги, і ЄБРР сповнений рішучості зробити все можливе, щоб зіграти свою роль".