RSS
НОВИНИ

ЄБРР виділив 372 млн євро для швидкого ремонту енергетичної інфраструктури України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив пакет фінансування, в рамках якого буде виділено 372 млн євро для надання підтримки "Укренерго".
ЄБРР виділив 372 млн євро для швидкого ремонту енергетичної інфраструктури України телеграм-канал Харківської міської ради

Про це повідомляє ЄБРР.

Кошти виділяються з метою "термінового ремонту пошкоджень, завданих потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни росії з Україною та збереження стабільності енергосистеми країни з настанням зими".

ЄБРР надасть гарантований державою кредит у розмірі 300 млн євро, що включає два компоненти. До 150 млн євро передбачено на закупівлю обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт у системі електропередачі України. Ще 150 млн євро припадає на підтримку структури капіталу.

Окремо частину кредиту на аварійний ремонт буде доповнено грантом у розмірі до 72 млн євро, наданим Нідерландами. Це буде об'єднано в єдиний пакет на суму 372 млн. євро для підтримки невідкладних потреб "Укренерго" у відновленні інфраструктури електропередачі.

"ЄБРР рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну, яку веде росія проти України, і особливо удари по цивільній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2022 15:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Війна в Україні триватиме незалежно від долі Twitter

Війна в Україні триватиме незалежно від долі Twitter'а. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Історія МІГ-істерії та Су-фанатства. Повітряна війна. Частина 3 – Том Купер

Історія МІГ-істерії та Су-фанатства. Повітряна війна. Частина 3 – Том Купер

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Витік з фсб свідчить про війну серед посіпак путіна. служба безпеки рф очікує на провокації від прігожина та кадирова – Newsweek

Витік з фсб свідчить про війну серед посіпак путіна. служба безпеки рф очікує на провокації від прігожина та кадирова – Newsweek

Чемпіонат імені Саркозі. Тривожні очікування непередбачуваного мундіалю

Чемпіонат імені Саркозі. Тривожні очікування непередбачуваного мундіалю

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Суровікін продовжить обстріли енергооб

Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.