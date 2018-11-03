БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄвропейський банк реконструкції і розвитку виділив 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄБРР виділив Україні 26 мільйонів євро на будівництво сонячних електростанцій
Три сонячні електростанції заплановано побудувати на Вінниччині
"Цей проект – ще один крок до енергонезалежності нашої країни. А також – нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", - повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 03 2018 15:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles