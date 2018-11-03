ЄБРР виділив Україні 26 мільйонів євро на будівництво сонячних електростанцій

Європейський банк реконструкції і розвитку виділив 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині.

"Цей проект – ще один крок до енергонезалежності нашої країни. А також – нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", - повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області

