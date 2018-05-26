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ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні

Функції Нацкомісії фінпослуг пропонують частково передати НБУ
Європейський банк реконструкції і розвитку вважає доцільним розподілити функції Національної комісії фінпослуг між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні Фото: finclub.net

Таку позицію висловив президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті на зустрічі з керівництвом Національного банку, повідомляє FinClub.

Зараз сферами впливу Нацкомфінпослуг є страхові компанії, ломбарди, фінансові і кредитні компанії, а також недержавні пенсійні фонди.

На зустрічі Чакрабарті також висловив надію на якнайшвидше прийняття законопроектів, пов’язаних з підвищенням рівня захисту прав кредиторів, корпоративним управлінням в державних банках.

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26 05 2018 22:26
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