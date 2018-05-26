БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄвропейський банк реконструкції і розвитку вважає доцільним розподілити функції Національної комісії фінпослуг між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні
Функції Нацкомісії фінпослуг пропонують частково передати НБУ
Фото: finclub.net
Таку позицію висловив президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті на зустрічі з керівництвом Національного банку, повідомляє FinClub.
Зараз сферами впливу Нацкомфінпослуг є страхові компанії, ломбарди, фінансові і кредитні компанії, а також недержавні пенсійні фонди.
На зустрічі Чакрабарті також висловив надію на якнайшвидше прийняття законопроектів, пов’язаних з підвищенням рівня захисту прав кредиторів, корпоративним управлінням в державних банках.
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