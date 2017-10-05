ЄБРР зменшив інвестиції в Україну на 40%

Сукупно на кінець 2016 року ЄБРР інвестував в Україну 12,358 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2016 році здійснив інвестицій в Україні на 581 млн євро - це на 41,73% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляється у річному звіті банку, передає "Укрінформ".

Зокрема, у 2016 році в Україні було здійснено інвестицій на 581 млн євро, а у 2015 році - 997 млн євро.

Сукупно на кінець 2016 року ЄБРР інвестував в Україну 12,358 млрд євро, залишаючись провідним інвестором та ініціатором реформ в Україні.

"ЄБРР залишався провідним інвестором та ініціатором реформ в Україні на фоні серйозних проблем, що зберігаються у цій країні", - відзначається у звіті банку.

Всього банк у 2016 році здійснив 1,166 млрд доларів інвестицій у регіоні Східної Європи та Кавказу.

Раніше повідомлялося, що збільшення капіталу Європейського банку реконструкції і розвитку, якщо воно буде здійснюватися, пройде без участі Росії.

Нагадаємо, акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку нададуть фінансову підтримку для створення та забезпечення роботи зовнішнього проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку відмовився скасувати обмеження на фінансування проектів у Російській Федерації, введені в 2014 році.