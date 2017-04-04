ЄC продовжить санкції проти Росії, якщо та не припинить бойові дії на Донбасі, - Порошенко
Про це він заявив під час візиту до Латвії і зустрічі із її президентом Раймондом Вейонисом у вівторок.
"Якщо Росія не припинить вогонь, європейські партнери готові продовжити санкції", - цитує слова голови держави в Twitter його прес-секретар Святослав Цеголко.
Якщо Росія не припинить вогонь, європейські партнери готові продовжити санкції. - Президент pic.twitter.com/vtuyCMfcuk— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 апреля 2017 г.
Також Порошенко назвав різкою ескалацією обстріли на Донбасі, що лунали 3 квітня, оскільки їх кількість зросла втричі.
"Жодного дня з 1 квітня дотримання припинення вогню російською стороною не було", - зазначив президент.
Він розповів також про телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Фарансуа Олландом. За словами Порошенка, вони домовилися запропонувати порядок денний Нормандського саміту.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.
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