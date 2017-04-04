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ЄC продовжить санкції проти Росії, якщо та не припинить бойові дії на Донбасі, - Порошенко

Порошенко назвав різкою ескалацією обстріли на Донбасі, що лунали третього квітня, оскільки їх кількість зросла втричі
Президент Петро Порошенко упевнений, що європейські партнери готові продовжити санкції щодо Росії у разі подальшої агресії.
ЄC продовжить санкції проти Росії, якщо та не припинить бойові дії на Донбасі, - Порошенко Фото:twitter.com/STsegolko

Про це він заявив під час візиту до Латвії і зустрічі із її президентом Раймондом Вейонисом у вівторок.

"Якщо Росія не припинить вогонь, європейські партнери готові продовжити санкції", - цитує слова голови держави в Twitter його прес-секретар Святослав Цеголко.

 

Також Порошенко назвав різкою ескалацією обстріли на Донбасі, що лунали 3 квітня, оскільки їх кількість зросла втричі.

"Жодного дня з 1 квітня дотримання припинення вогню російською стороною не було", - зазначив президент.

Він розповів також про телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Фарансуа Олландом. За словами Порошенка, вони домовилися запропонувати порядок денний Нормандського саміту.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.

 
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