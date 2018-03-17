Єдина жінка-президент в Африці подала у відставку через фінансовий скандал

Президентка Маврикію Аміна Гуріб-Факім подала у відставку через фінансовий скандал.

Як заявив у суботу, 17 березня, її адвокат Юсуф Мохамед, Гуріб-Факім залишає свою посаду в "національних інтересах", повідомляє DW з посиланням на AFP.

За словами адвоката, відставка має набути чинності наступної п'ятниці, 23 березня.

Першу жінку на посту президента Маврикію звинуватили в тому, що вона скористалася кредитною карткою неурядової організації "Інститут планети Земля" (Planet Earth Institute) в особистих цілях. Серед іншого, президентка придбала прикраси та товари класу "люкс" на суму щонайменше 25 тис. євро. За словами самої Гуріб-Факім, банківською карткою для особистих покупок вона скористалася "випадково", а витрачені гроші одразу відшкодувала неурядовій організації. Повернення коштів підтвердили і в "Інституті планети Земля".

Прем'єр-міністр країни Правінд Джагнот оголосив тиждень тому, що президентка погодилася піти у відставку після святкування 50-річчя незалежності країни 12 березня. Однак уже за два дні Гуріб-Факім заявила про фальшиві обвинувачення на її адресу та сказала, що не збирається йти з посади.

Гуріб-Факім – всесвітньовідома вчена-біолог. У 2015 році вона приєдналася до лондонського "Інституту планети Земля" задля розвитку наукового потенціалу в Африці. Президентка заявила, що у травні 2016 року вона отримала кредитну картку від організації, аби покривати витрати на поїздки і логістику, пов'язані з її роллю в організації.

Маврикій – острівна держава в Індійському океані на схід від Мадагаскару, населення становить близько 1,2 мільйона осіб. Президент країни виконує переважно церемоніальні функції.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.

Спікер Стортингу (парламенту) Норвегії Улемік Томмессен пішов в відставку через ситуацію навколо перевитрати коштів, виділених на ремонт і реконструкцію комплексу будівель норвезького парламенту.