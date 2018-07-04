Єдиний друг: в Одесі чоловік помер після того, як побачив отруєним свого пса, - ВІДЕО
Анатолій Осиній працював на базарі, а поряд у вагончику і мешкав. Його постійно бачили з псом Шариком, який допомагав охороняти територію. І головне - був єдиним другом самотнього 59-річного чоловіка. Того дня пса хтось отруїв. Шарик приповз до господаря.
"Він до нього підбіг і йому самому погано стало, тому що він підійшов сюди і сів, викликали швидку, його забрали. Для нас це шоком стало. Ця собачка взагалі нікого не чіпала. Я не знаю кому він заважав", - каже охоронець базару "ТСН".
Чоловіка одразу доправили до реанімації, згадує медсестра. Діагноз - інсульт з крововиливом. Добу Анатолія намагалися врятувати, але марно.
"Стрес, піднявся тиск у людини і це викликало розрив судин і крововилив в головний мозок. Емоційно він дуже сильно на це відреагував, коли побачив цю картину - б'ється собаку в конвульсіях і судомах", - розповідає медсестра реанімації Одеської обласної лікарні Ольга Хіменко.
Знесиленого пса з нашийником помітили перехожі. Шарика ледве не збила машина, бо тварина в конвульсіях кидалася з боку в бік.
"Машина просто почала на нього їхати і йому знову стало погано, я зупинила машину і підібрала його. Вийшла моя подруга і ми на руках потягли його в клініку", - згадує одеситка Олександра Тітарчук.
Ветеринари одразу поставили тварині крапельницю, бо її стан був критичним. За кілька днів Шарику покращало і волонтери, які збирали ліки на його порятунок, вивели пса на прогулянку.
Повертати Шарика на базар волонтери не збираються. Кажуть, коли той зрозуміє, що втратив господаря - це стане для нього ще одним стресом. За кілька днів його відвезуть до одеської родини, яка вже погодилася стати собаці новими господарями.
А ще зоозахисники звернулися до поліції, аби вона знайшла догхантерів, бо вважають, що у смерті чоловіка винні саме вони.
Нагадаємо, що в Києві було знайдено незрячу собаку, в якої вирізані очі. Це вже третій випадок, коли перехожі натрапляють на осліплених собак у цьому районі столиці.
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