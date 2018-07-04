Єдиний друг: в Одесі чоловік помер після того, як побачив отруєним свого пса, - ВІДЕО

В Одесі чоловік помер після того, як побачив, що його улюбленого пса отруїли невідомі. Для самотнього одесита тварина була найближчою в світі істотою. Коли біг із собакою на руках до ветеринарки, відчув себе погано. "Швидка" забрала його в лікарню вже в стані коми, за добу чоловік помер. Натомість, собаку вдалося врятувати.

Анатолій Осиній працював на базарі, а поряд у вагончику і мешкав. Його постійно бачили з псом Шариком, який допомагав охороняти територію. І головне - був єдиним другом самотнього 59-річного чоловіка. Того дня пса хтось отруїв. Шарик приповз до господаря.

"Він до нього підбіг і йому самому погано стало, тому що він підійшов сюди і сів, викликали швидку, його забрали. Для нас це шоком стало. Ця собачка взагалі нікого не чіпала. Я не знаю кому він заважав", - каже охоронець базару "ТСН".

Чоловіка одразу доправили до реанімації, згадує медсестра. Діагноз - інсульт з крововиливом. Добу Анатолія намагалися врятувати, але марно.

"Стрес, піднявся тиск у людини і це викликало розрив судин і крововилив в головний мозок. Емоційно він дуже сильно на це відреагував, коли побачив цю картину - б'ється собаку в конвульсіях і судомах", - розповідає медсестра реанімації Одеської обласної лікарні Ольга Хіменко.

Знесиленого пса з нашийником помітили перехожі. Шарика ледве не збила машина, бо тварина в конвульсіях кидалася з боку в бік.

"Машина просто почала на нього їхати і йому знову стало погано, я зупинила машину і підібрала його. Вийшла моя подруга і ми на руках потягли його в клініку", - згадує одеситка Олександра Тітарчук.

Ветеринари одразу поставили тварині крапельницю, бо її стан був критичним. За кілька днів Шарику покращало і волонтери, які збирали ліки на його порятунок, вивели пса на прогулянку.

Повертати Шарика на базар волонтери не збираються. Кажуть, коли той зрозуміє, що втратив господаря - це стане для нього ще одним стресом. За кілька днів його відвезуть до одеської родини, яка вже погодилася стати собаці новими господарями.

А ще зоозахисники звернулися до поліції, аби вона знайшла догхантерів, бо вважають, що у смерті чоловіка винні саме вони.

Нагадаємо, що в Києві було знайдено незрячу собаку, в якої вирізані очі. Це вже третій випадок, коли перехожі натрапляють на осліплених собак у цьому районі столиці.