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Єдиний в Україні сміттєспалювальний завод закриють на ремонт

Щодоби він приймає і утилізує близько 750 тонн твердих побутових відходів Києва - понад 25% від загального обсягу
Єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія" готується до щорічного ремонту, який триватиме з 15 серпня по 15 вересня включно.
Єдиний в Україні сміттєспалювальний завод закриють на ремонт

"Обладнання досить зношене, тому його потрібно регулярно перевіряти, ремонтувати й оновлювати. Попереду опалювальний сезон, і ми повинні бути впевнені, що у нас все обладнання готове до зими", - зазначив директор заводу "Енергія" Сергій Крикун, повідомляє КМДА.

За його словами, в поточному році під час ремонту планують замінити металевий захист бункера твердих побутових відходів, парові засувки на загальному паропроводі і живильні лінії котлів (трубопроводи живлення котлів водою), перекласти близько 20 метрів теплотраси, яка йде від заводу в місто.

Відразу по завершенні ремонту завод знову відновить прийом сміття і продовжить свою роботу, повідомляє КМДА.

З 1 серпня завод "Енергія" разом зі столичними ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 перейшов в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Щодоби він приймає і утилізує близько 750 тонн твердих побутових відходів Києва - понад 25% від загального обсягу. Вироблена на заводі теплова енергія забезпечує гарячим водопостачанням жителів столичного масиву "Позняки".

Раніше, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг видала КП "Київтеплоенерго" ліцензію на переробку побутових відходів на потужностях київського сміттєспалювального заводу "Енергія".

Нагадаємо, що в Україні немає жодного підприємства, яке належно може утилізувати і переробляти батарейки.

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05 08 2018 21:21
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