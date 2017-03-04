Єфремов вивів за кордон мільйони доларів, - ФБР

Екс-"регіонал" Олександр Єфремов будучи на посаді глави Луганської облдержадміністрації переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.

Таку інформацію отримала Генпрокуратура України від Федерального бюро розслідувань США в рамках міжнародної співпраці, сказано у тексті ухвали Печерського райсуду Києва від 16 березня.

"Згідно отриманої в рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального Бюро Розслідувань США, ОСОБА_2 (Єфремов –ред.), починаючи з червня 2006 року, через ПАТ "Укркомункбанк", здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США, фірмам нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж", - сказано в ухвалі.

"Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що формальним власником ПАТ "Укркомункбанк" є ОСОБА_8, який перебував на посаді заступника ОСОБА_2 в період очолювання ним Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в ухвалі.

Вказується, що у 2014 році НБУ постановив надати ПАТ "Укркомунбанк" стабілізаційний кредит в сумі 34 млн. грн строком до двох років зі строком освоєння кредиту протягом трьох місяців з дати прийняття вказаної постанови.

Суд вирішив частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів Єфремова (який в ухвалі суду фігурує як ОСОБА_2 – ред.), які знаходяться у НБУ. Оригінали документів суд заборонив вилучати, дозволивши зробити копії.

Слідчий ГПУ зазначив, що клопотання стосується "досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Індекспром", ТОВ "ДС-8", ПП "Портекс", ПП "КОНСЕНТ", ТОВ "Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод" та ДП "Луганськвугілля", протягом 2011-2013 років, в інтересах підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів господарської діяльності".

Також провадження стосується фактів організації проведення мітингів на території міста Луганськ, "метою яких була дестабілізація суспільно-політичної обстановки в Луганській області та державі зокрема, надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка".

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля". Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою.

Зазначимо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт екс-керівнику фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову.