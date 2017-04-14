Єфремов залишається під вартою до 12 червня

"Суд вважає необхідним продовжити термін тримання під вартою (О. Єфремова, – ред.) на 60 днів, а саме до 12 червня 2017 року включно", - зазначив головуючий суддя, повідомляє "УНН".

Колегія суду прийшла, зокрема, до висновку, що ризики щодо Єфремова не зменшилися, а тому задовольнила клопотання сторони обвинувачення.

Зазначимо, екс-"регіонал" Олександр Єфремов будучи на посаді глави Луганської облдержадміністрації переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою.