Єфремов залишається під вартою до 12 червня
"Суд вважає необхідним продовжити термін тримання під вартою (О. Єфремова, – ред.) на 60 днів, а саме до 12 червня 2017 року включно", - зазначив головуючий суддя, повідомляє "УНН".
Колегія суду прийшла, зокрема, до висновку, що ризики щодо Єфремова не зменшилися, а тому задовольнила клопотання сторони обвинувачення.
Зазначимо, екс-"регіонал" Олександр Єфремов будучи на посаді глави Луганської облдержадміністрації переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.
Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою.
Зазначимо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт екс-керівнику фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову.
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