Єфремов залишиться під вартою до 25 червня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 25 червня утримання під вартою колишнього голови фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександра Єфремова.

"Суд вважає за необхідне продовжити запобіжний захід Єфремову О.С. у вигляді утримання під вартою до 24 червня включно", - повідомив головуючий суддя Олександр Пелих на засіданні 26 квітня.

Таким чином суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури.

При цьому захист підсудного просив відпустити його з-під варти.

Суд вирішив, що Єфремов, перебуваючи на волі, може переховуватися від слідства і погрожувати свідкам.

Процес зараз на стадії допиту свідків. Допитано вже близько 70 свідків із 76.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Єфремова 16 січня 2017 року. Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління Служби безпеки України і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".