Єфремов залишиться під вартою до 25 червня
"Суд вважає за необхідне продовжити запобіжний захід Єфремову О.С. у вигляді утримання під вартою до 24 червня включно", - повідомив головуючий суддя Олександр Пелих на засіданні 26 квітня.
Таким чином суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури.
При цьому захист підсудного просив відпустити його з-під варти.
Суд вирішив, що Єфремов, перебуваючи на волі, може переховуватися від слідства і погрожувати свідкам.
Процес зараз на стадії допиту свідків. Допитано вже близько 70 свідків із 76.
Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Єфремова 16 січня 2017 року. Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління Служби безпеки України і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?