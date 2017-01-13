Єфремова конвоювали з Києва на Луганщину, - адвокат
Старобільський районний суд Луганської області 13 січня мав провести підготовче засідання у справі Єфремова, але переніс його на початок наступного тижня, повідомив адвокат Єфремова - Олександр Мельников, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами адвоката, офіційно сторона захисту не була повідомлена про проведення судового засідання.
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.
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