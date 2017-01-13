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Єфремова конвоювали з Києва на Луганщину, - адвокат

Справу екс-голови Партії регіонів розглядатиме суд Старобільська
Екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.
Єфремова конвоювали з Києва на Луганщину, - адвокат Олександр Єфремов. Фото: ukrafoto.com

Старобільський районний суд Луганської області 13 січня мав провести підготовче засідання у справі Єфремова, але переніс його на початок наступного тижня, повідомив адвокат Єфремова - Олександр Мельников, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами адвоката, офіційно сторона захисту не була повідомлена про проведення судового засідання.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.

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13 01 2017 17:41
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