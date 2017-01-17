Єфремову продовжили арешт до березня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це повідомив його адвокат Олександр Мельников, повідомляють "Українські новини".

"Ми отримали інформацію, що Старобільський суд продовжив арешт до 17 березня... Це беззаконня, адже всі захисники були в цей момент на засіданні в Апеляційному суді Києва, а від державного адвоката він (Єфремов – ред.) відмовився", - сказав він.

За словами адвоката, суд не мав права продовжувати арешт Єфремова, так як в тому кримінальному провадженні, яке розглядає Старобільський райсуд, запобіжний захід йому взагалі не обирався.

Як відомо, прокуратура просила Старобільський районний суд продовжити арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова до 22 березня.

Солодко раніше заявляв, що 19 січня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне територіальну підсудність справи проти Єфремова.

"На 19 січня на 9:30 призначено засідання у Вищому спецсуді щодо визначення підсудності", – сказав він.

Солодко пояснив, що всі адвокати свідомо за домовленістю з Єфремовим вирішили не їхати на засідання у його справі в Старобільський районний суд Луганської області до винесення рішення Вищим спецсудом щодо територіальної підсудності.

У разі, якщо Вищий спецсуд визнає законною передачу справи до Старобільського суду, адвокати приєднаються до підзахисного і братимуть участь в процесі саме в цьому райсуді.

У той же час, адвокати вважають незаконним і нелогічним розгляд справи Єфремова в Старобільському суді, оскільки судді цього суду не мають достатнього 5-річного професійного стажу.

Саме з цієї причини один з суддів – Олександр Берьозка – взяв самовідвід під час розгляду даної справи.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.