Єфремову продовжили арешт до березня
Про це повідомив його адвокат Олександр Мельников, повідомляють "Українські новини".
"Ми отримали інформацію, що Старобільський суд продовжив арешт до 17 березня... Це беззаконня, адже всі захисники були в цей момент на засіданні в Апеляційному суді Києва, а від державного адвоката він (Єфремов – ред.) відмовився", - сказав він.
За словами адвоката, суд не мав права продовжувати арешт Єфремова, так як в тому кримінальному провадженні, яке розглядає Старобільський райсуд, запобіжний захід йому взагалі не обирався.
Як відомо, прокуратура просила Старобільський районний суд продовжити арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова до 22 березня.
Солодко раніше заявляв, що 19 січня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне територіальну підсудність справи проти Єфремова.
"На 19 січня на 9:30 призначено засідання у Вищому спецсуді щодо визначення підсудності", – сказав він.
Солодко пояснив, що всі адвокати свідомо за домовленістю з Єфремовим вирішили не їхати на засідання у його справі в Старобільський районний суд Луганської області до винесення рішення Вищим спецсудом щодо територіальної підсудності.
У разі, якщо Вищий спецсуд визнає законною передачу справи до Старобільського суду, адвокати приєднаються до підзахисного і братимуть участь в процесі саме в цьому райсуді.
У той же час, адвокати вважають незаконним і нелогічним розгляд справи Єфремова в Старобільському суді, оскільки судді цього суду не мають достатнього 5-річного професійного стажу.
Саме з цієї причини один з суддів – Олександр Берьозка – взяв самовідвід під час розгляду даної справи.
Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.
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