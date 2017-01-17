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Єфремову продовжили арешт до березня

Суд задовольнив клопотання прокуратури
Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.
Єфремову продовжили арешт до березня Олександр Єфремов. Фото: Закон и Бизнес

Про це повідомив його адвокат Олександр Мельников, повідомляють "Українські новини".

"Ми отримали інформацію, що Старобільський суд продовжив арешт до 17 березня... Це беззаконня, адже всі захисники були в цей момент на засіданні в Апеляційному суді Києва, а від державного адвоката він (Єфремов – ред.) відмовився", - сказав він.

За словами адвоката, суд не мав права продовжувати арешт Єфремова, так як в тому кримінальному провадженні, яке розглядає Старобільський райсуд, запобіжний захід йому взагалі не обирався.

Як відомо, прокуратура просила Старобільський районний суд продовжити арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова до 22 березня.

Солодко раніше заявляв, що 19 січня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне територіальну підсудність справи проти Єфремова.

"На 19 січня на 9:30 призначено засідання у Вищому спецсуді щодо визначення підсудності", – сказав він.
Солодко пояснив, що всі адвокати свідомо за домовленістю з Єфремовим вирішили не їхати на засідання у його справі в Старобільський районний суд Луганської області до винесення рішення Вищим спецсудом щодо територіальної підсудності.

У разі, якщо Вищий спецсуд визнає законною передачу справи до Старобільського суду, адвокати приєднаються до підзахисного і братимуть участь в процесі саме в цьому райсуді.

У той же час, адвокати вважають незаконним і нелогічним розгляд справи Єфремова в Старобільському суді, оскільки судді цього суду не мають достатнього 5-річного професійного стажу.

Саме з цієї причини один з суддів – Олександр Берьозка – взяв самовідвід під час розгляду даної справи.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.

 

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17 01 2017 20:31
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