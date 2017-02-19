Єгора Соболєва побили під час акції протесту в Києві

За його словами, це "результат перемовин" з правоохоронцями

Нардепа від "Самопомочі", активного учасника торгової блокади на Донбасі Єгора Соболєва побили на Майдані під час акції протесту проти торгівлі з непідконтрольними територіями Донбасу.

Соболєв на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікував світлину із слідами побоїв на обличчі.

"Цим панам (правоохоронцям – Ред.) вдалося розшматувати мітинг людей, що виступають проти торгівлі з окупованими територіями, кількох затримати, кількох зробити клієнтами швидкої, а головне розірвати намет, який ми хотіли встановити на розі Банковоі і Інститутської. Блискуча перемога нової поліції разом з Нацгвардією", – написав нардеп.

Нагадаємо, під час акції протесту затримали керівника батальйону ОУН Миколу Коханівського і ще кілька оунівців і повезли їх до Шевченківського райвідділку поліції.

Голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що підтримує дії депутатів Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які сьогодні, 19 лютого, стали учасниками сутичок у центрі Києва на так званому "блокадному" протесті.