Єгора Соболєва побили під час акції протесту в Києві
Соболєв на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікував світлину із слідами побоїв на обличчі.
"Цим панам (правоохоронцям – Ред.) вдалося розшматувати мітинг людей, що виступають проти торгівлі з окупованими територіями, кількох затримати, кількох зробити клієнтами швидкої, а головне розірвати намет, який ми хотіли встановити на розі Банковоі і Інститутської. Блискуча перемога нової поліції разом з Нацгвардією", – написав нардеп.
Нагадаємо, під час акції протесту затримали керівника батальйону ОУН Миколу Коханівського і ще кілька оунівців і повезли їх до Шевченківського райвідділку поліції.
Голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що підтримує дії депутатів Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які сьогодні, 19 лютого, стали учасниками сутичок у центрі Києва на так званому "блокадному" протесті.
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